Washington - Jennifer King está fazendo história na NFL. Anunciada nesta segunda-feira como assistente técnica do Washington Football Team, ela será a primeira mulher negra a desempenhar a função na estrelada e milionária liga de futebol americano dos Estados Unidos. Ex-jogadora da Aliança Feminina de Futebol americano (WFA), King, de 36 anos, chegou ao time em 2020 para auxiliar Randy Jordan no treinamento dos running backs. Antes, havia estagiado Carolina Panthers, por dois anos.

"Ela veio para Washington ansiosa pela oportunidade de aprender com nossa equipe e demonstrou todas as qualidades necessárias. King é dedicada, uma grande comunicadora e uma pessoa de qualidade, mostrou uma grande evolução e conquistou essa oportunidade com seu trabalho árduo. O céu é realmente o limite para ela", disse Ron Rivera, técnico do Washington Football Team.

Campeão da conferência Leste da NFL, o Washington foi eliminado nos playoffs pelo Tampa Bay Buccaneers, time do astro Tom Brady, marido da ex-modelo brasileira Gisele Bündchen, que disputará o Super Bowl contra o Kansas City Chiefs, no dia 7 de fevereiro, na Flórida.

A realização de Jennifer King teve uma grande repercussão nos Estados Unidos. No entanto, ela não será a primeira mulher a trabalhar na comissão técnica da NFL. A xará, Jennifer Welter, desempenhou a função de assistente interna de pré-temporada do Arizona Cardinals, em 2015, e abriu caminhos para profissionais como Lori Locust, que está na segunda temporada como técnica assistente defensiva no Tampa Bay Buccaneers. Maral Javadifar é assistente técnica de força e condicionamento na franquia da Flórida, enquanto Cristi Bartlett, no Tennessee Titans. Katie Sowers, em 2020, então assistente ofensiva do San Francisco 49ers, foi a primeira mulher a chegar ao SuperBowl.

Após abandonar o antigo nome 'Redskins', considerado racista pelos povos nativos americanos, o Washington Football Team, uma das franquias mais tradicionais do país, mantém firme o projeto de inclusão na NFL, depois de uma polarizada e polêmica disputa eleitoral na sucessão da Casa Branca. Nesse processo, a franquia reitirou a estátua em homenagem ao ex-proprietário, George Preston Marshall, do RFK Stadium. O empresário cometeu atos de racismo ao longo do período de participação na NFL e se recusava a contratar jogadores negros. No ano passado, o ex-jogador Jason Wright foi anunciado como novo presidente do time, sendo o primeiro negro a ocupar o cargo na liga.