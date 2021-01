Neymar pode jogar em 2020 apenas pela Liga dos Campeões e copas nacionais Franck Fife/AFP

Por MH

Publicado 27/01/2021 21:00

O prestígio de Neymar na Europa está mesmo em declínio. Após ficar fora da disputa pelo prêmio de melhor jogador do mundo da temporada, o camisa 10 do Paris Saint-Germain, da França, sequer apareceu na lista da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS), que elegeu a seleção mundial da década com apenas um nome brasileiro.

O escolhido foi o lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid, da Espanha, um dos maiores vencedores do time merengue. A Alemanha conta com três jogadores: Manuel Neuer, no gol, Philipp Lahm, na lateral direita e o volante Toni Kross. Em seguida, vem a Espanha, com o zagueiro Sergio Ramos e Andrés Iniesta no meio.

A seleção eleita pela entidade fica completa com o holandês Virgil Van Dijk na zaga, e os últimos quatro melhores do mundo, com Modric, da Croácia pelo meio e o trio de ataque formado por Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski e Lionel Messi.