Publicado 28/01/2021 19:12

Rio - O apresentador Thiago Oliveira está de saída do "Hora 1". De acordo com o portal "UOL", ele deixará o telejornal matinal para se dedicar a um bloco local de São Paulo dentro do "Esporte Espetacular, que irá ao ar a partir de março. Lucas Gutierrez e Bárbara Coelho seguirão como apresentadores principais do programa dominical.

A ideia do programa é passar a ter blocos regionais, a começar com São Paulo e Minas Gerais. A ideia lembra o que acontece com o "Globo Esporte", que tem sua programação local. Posteriormente, outros estados devem ser incluídos.

Thiago estava no "Hora 1" desde a Copa do Mundo de 2018 e seguirá no rodízio de apresentadores do "Globo Esporte" de São Paulo aos sábados. Em seu lugar, o telejornal passará a contar com Alessandro Jodar, que já vinha o substituindo.