Joe Marler Instagram

Publicado 02/02/2021 03:23 | Atualizado 02/02/2021 11:52

Famoso por ficar suspenso por 10 semanas ao agarrar o pênis do adversário galês Alun Wyn Jones, no último encontro entre os dois países pelo Six Nations de Rugby, o primeira linha inglês Joe Marler voltou a provocar polêmica e viralizar nas redes sociais.

O jogador apareceu na internet vestido com uma roupa de uma famosa princesa da Disney. A protagonista escolhida foi Bela, que faz par na trama com a Fera.

Na imagem, ele estava com um vestido amarelo brilhante, além de um peruca que lembrava o cabelo da princesa. Na postagem, escreveu: "Me senti fofo, mas posso deletar mais tarde". A caracterização foi feita para celebrar os cinco anos de sua filha.

Um dos seguidores parabenizou o jogador. “É assim que se parece um grande pai. Sua filha vai olhar para trás neste momento e chorar, sabendo até onde você vai para tornar o dia dela especial", apontou.

Vale lembrar que o jogador anunciou na semana passada sua saída da seleção inglesa alegando "questões pessoais". Ele apontou que precisava passar mais tempo ajudando sua família. Marler também saiu dos campos em 2018, mas voltou para a Copa do Mundo de 2019. Ele também desistiu da turnê da Inglaterra para a Austrália em 2016.