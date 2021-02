Walter trocou camisa com Kevin, do Botafogo, e foi punido Fábio Wosniak/Athletico-PR

Walter e Carlos Eduardo, ambos do Athletico-PR, pegaram um jogo de suspensão por quebrarem o protocolo médico da CBF em jogos do Campeonato Brasileiro. Os dois atacantes foram punidos pelo STJD, assim como o clube, por trocarem de camisa com adversários, o que está proibido como uma das medidas de combate à covid-19.

Walter trocou de camisa com Kevin, do Botafogo. A Procuradoria do STJD denunciou os dois jogadores e os dois clubes. Entretanto, o Glorioso aceitou pagar uma multa de R$ 2,5 mil a uma entidade beneficente, enquanto o Furacão, não e preferiu buscar a absolvição no tribunal.



Já Carlos Eduardo fez a troca com Michael, do Flamengo. O Rubro-Negro, assim como o Botafogo, aceitou pagar a multa e o caso foi encerrado. Entretanto, com a negativa do Athletico-PR, os dois jogadores foram a julgamento e acabaram punidos por um jogo, que terão de cumprir contra o Internacional, nesta quinta-feira (4).



E o clube teve que pagar multa de R$ 5 mil por cada caso. Além disso, o Furacão ainda foi punido mais duas vezes por outros casos de quebra de protocolo.