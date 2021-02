Luto Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 13:32

Argentina - Luto no futebol sul-americano. O atacante Santiago García, de 30 anos, foi encontrado morto na sua residência na manhã deste sábado na Argentina. Nascido no Uruguai, o ex-jogador do Athletico-PR atuava pelo Godoy Cruz.

O uruguaio foi contratado pelo Athletico-PR em 2011 por cerca de R$ 7 milhões pagos ao Nacional, do Uruguai. Apesar do grande investimento, o jogador não conseguiu se destacar pelo Furacão e atuou apenas em 12 jogos, fazendo dois gols.



Segundo informações da imprensa argentina, o atacante Santiago García passava por tratamento psiquiátrico e estava com depressão. A polícia local trata o caso como suicídio.