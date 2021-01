Substituído mais uma vez pelo atacante Pedro, Gabigol não se conteve e reclamou com Rogério Ceni ao deixar o gramado Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 24/01/2021 19:50 | Atualizado 24/01/2021 20:11

Curitiba - A derrota do Flamengo para o Athletico-PR, por 2 a 1, neste domingo, na Arena da Baixada, evidenciou a insatisfação de Gabigol ao deixar o gramado, aos 26 minutos do segundo tempo, para a entrada de Pedro. Com uma expressão fechada no rosto, o camisa 9 não cumprimentou o treinador e gesticulou enquanto se encaminhava para o banco de reservas no flagra feito pelo canal 'Paparazzo Rubro-Negro'.

"Não ouve desentendimento. Gabriel saiu reclamando porque deu muitas opções, mas não recebeu as bolas. E eu até dei razão a ele. Nós realmente tivemos chances, tanto com Vitinho e Everton, de dar para ele, mas ele não conseguiu receber essa bola. Depois nós optamos por um jogador mais de referência, que é o Pedro, para proteger e esperar a chegada dos jogadores de meio", disse Ceni, em coletiva concedida após o jogo.

Gabigol não gostou de ter sido substituído e reclamou com o técnico do #Flamengo, Rogério Ceni, que retrucou o atacante.



Equipe @PaparazzoRN pic.twitter.com/xZRJB8QfSB — Isabelle Costa (@bellexcosta) January 24, 2021

A mexida recorrente é alvo de críticas de questionamentos na imprensa esportiva e muito criticada pelos torcedores. Na ausência de Bruno Henrique, suspenso, Ceni voltou a frustrar todos que esperavam ver Pedro e Gabigol em ação. Escolhido para substituir o camisa 27, Vitinho desperdiçou mais uma chance com uma ineficaz atuação ofensiva. Oito minutos após sacar o camisa 9 para a entrada de Pedro, Ceni colocou o centroavante Rodrigo Muniz no lugar de Arrascaeta. Pressionado na coletiva, o treinador minimizou o episódio.

"Terminamos com Muniz e Pedro na área, e o Matheuzinho, que é um jogador que chega mais na linha de fundo. O Muniz tem característica de entrar na área, mas também consegue ter força para recompor. Por isso a opção por esses jogadores. No final do jogo, perdendo, nós tentamos ter dois jogadores de área", completou o treinador.

Juntos, Gabigol, com 21 gols, e Pedro, com 22, são os artilheiros do Flamengo na temporada, mas, na avaliação de Rogério Ceni, não se complementam no ataque.