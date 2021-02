Luiz Henrique Divulgação / Fortaleza

Rio - O volante Luiz Henrique, de 21 anos, fez na derrota para o Atlético-MG a sua estreia como titular na Série A pelo Fortaleza. Apesar do resultado negativo, o jogador, que foi revelado pelo Flamengo, acredita que pode evoluir dentro de campo e ajudar o Fortaleza na luta contra o rebaixamento.

"Eu venho trabalhando muito forte, esperando por essa oportunidade que tive ontem (domingo, 31). Graças a Deus pude ir bem. Não pudemos sair com a vitória, mas se Deus quiser vamos sair com a vitória na quinta (contra o Coritiba). Vamos sair dessa fase ruim porque a gente não merece estar nessa colocação. O Fortaleza merece estar em outra posição lá em cima na tabela", afirmou.



O Flamengo tem 40% dos direitos do jogador. Luiz Henrique fez a sua estreia pelo profissional no começo de 2020 pelo clube carioca. Ele atuou no empate sem gols do Rubro-Negro contra o Macaé pelo Estadual. O jogador chegou ao Fortaleza em fevereiro do ano passado.