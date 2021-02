Flamengo e Vasco voltam a se enfrentar Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Rio - Nesta quinta-feira, no Maracanã, às 21 horas, Flamengo e Vasco fazem o último clássico carioca do Campeonato Brasileiro. Em jogo válido pela 34ª rodada, os dois clubes têm objetivos bem diferentes na reta final da competição. O Rubro-Negro mira o título, enquanto o Cruzmaltino quer evitar o rebaixamento para a Série B.

Em situação delicada na tabela, o Vasco vive o seu maior jejum na história contra o maior rival. Ao todo são 16 jogos sem vencer o Flamengo. A última vitória cruzmaltina acontece em abril de 2016, no Campeonato Carioca. Naquela ocasião, o Vasco bateu o Rubro-Negro e avançou para ser bicampeão do Estadual.

Para enfrentar o Vasco, o Flamengo terá o desfalque de Rodrigo Caio. Diego Alves dificilmente terá condições de jogo. Gérson é dúvida. Ceni deverá escalar a equipe com: Hugo Souza (Diego Alves); Isla, Gustavo Henrique, Willian Arão e Filípe Luis; Diego, Gerson (João Gomes), Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel.

O Cruzmaltino não poderá contar com Leandro Castan para o duelo. Luxemburgo deverá escalar o Vasco com: Fernando Miguel; Léo Matos, Ricardo Graça, Marcelo Alves e Henrique; Bruno Gomes, Léo Gil e Benítez; Yago Pikachu, Talles Magno (Gabriel Pec) e Germán Cano.

O duelo também marca o reencontro de Vanderlei Luxemburgo com o Flamengo. Na temporada de 2019, dirigindo o Vasco, o treinador foi bastante elogiado pela postura que enfrentou o Rubro-Negro comandado por Jorge Jesus no Brasileiro. Em um clássico eletrizante, as equipes ficaram no empate por 4 a 4.