Publicado 03/02/2021 15:59

Rio - Uma bandeira tem chamado atenção na arquibancada da torcida do Vélez Sarsfield-ARG. Nela, é possível ver uma imagem de 25 anos atrás, o zagueiro argentino Zandoná acertou um violento soco na cara de Edmundo ao revidar um tapa. O fato aconteceu na partida contra o Flamengo, pela Supercopa da Libertadores de 1995.

A bandeira levou cerca de dois meses para ficar pronta e começou a marcar presença nos estádios no início do ano passado. Mesmo com a pandemia, ela tem sido colocada nas arquibancadas vazias do José Amalfitani, estádio do Vélez.

"Este é um dos momentos mais comentados por nós, não deixamos ninguém tirar sarro da gente, todo aniversário do lance [3 de outubro] nos juntamos para comemorar, é o nosso 'Zandonazo'", disse Rodolfo Castillo, um dos criadores da bandeira, ao "UOL".