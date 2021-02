Loco Abreu Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 12:59

Rio - O atacante Loco Abreu, de 44 anos, mostrou que ainda tem muita lenha para queimar. Fábio Mineiro, gerente de futebol do Athletic Club, clube do interior de Minas Gerais, confirmou a contratação do jogador.

Segundo o dirigente ao "ge", a confirmação da contratação foi feita na última terça-feira e o jogador está sendo aguardado na próxima semana para a realização de exames.



"Está praticamente certo. Já temos passagem comprada, ele chega ao Rio de Janeiro segunda-feira e vai fazer exames na terça para ser apresentado às 18h. Fechamos ontem (terça) à noite para o Mineiro. Ele no momento está no Uruguai, em Montevidéu", informou ao ge.

Loco Abreu fez sucesso no Brasil quando defendeu o Botafogo. Esse é o 30º clube na carreira do atacante uruguaio. O dirigente confirma que o atacante está em boa forma e que a contratação seguiu aspectos esportivos e de marketing.

"Eu fui lá no Uruguai, é um cara que fisicamente está muito bem, que se cuida. Vi dois jogos dele lá na primeira divisão do Uruguai. É um cara que é exemplo e que vai trazer muito retorno. Vai ajudar dentro de campo, mesmo com essa idade, se enquadra no perfil do Athletic, é muito profissional, e também para crescer a marca do Athletic internacionalmente", reforçou o gerente de futebol.