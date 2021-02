Jorge Jesus Divulgação

Por IG - Esporte

Publicado 03/02/2021 13:28

Rio - Rui Costa, ex-jogador de Benfica e Milan e atual dirigente do clube de Lisboa, está preocupado com a saúde de Jorge Jesus. O Míster está afastado das atividades das Águias por ter sido diagnosticado com a Covid-19. Em entrevista aos canais oficiais dos Encarnados, o diretor esportivo afirmou que não há prazo para o técnico voltar aos gramados.



"Esperamos que o mais breve possível ele possa retornar, mas neste momento a maior preocupação é com a sua saúde. Temos que deixar que ele se recupere bem porque isso não é brincadeira. Quando se coloca a saúde no meio, todo o resto fica em segundo plano".

Publicidade

O comandante tem 66 anos e está presente em uma faixa etária considerada de risco para quem é diagnosticado com o novo coronavírus. Enquanto não se apresenta à beira do gramado, o auxiliar João de Deus assume o cargo. O assistente perdeu o duelo contra o Sporting na última segunda-feira e dirige o elenco nesta sexta contra o Vitória de Guimarães.