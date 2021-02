Técnico Renato Gaúcho viu o Grêmio completar sete jogos sem vencer Lucas Uebel/Gremio FBPA

Publicado 03/02/2021 18:56

O Grêmio perdeu a chance de recuperar o quinto lugar do Campeonato Brasileiro, chegou a sete partidas sem vencer e, de quebra alcançou um recorde nada agradável. A equipe do técnico Renato Gaúcho chegou a 17 empates na competição com o 3 a 3 com o Santos, em Porto Alegre, e tornou-se uma das equipes que mais teve igualdade no placar em uma mesma temporada.



Com mais quatro rodadas pela frente, o Grêmio tem grande chance de assumir isoladamente essa marca. Por enquanto, está ao lado de Botafogo (2010 e 2013), Ceará e Flamengo (2010) e Palmeiras (2011).

E o empate em 3 a 3 foi ainda mais amargo porque o Grêmio abriu 3 a 1 após sair atrás no placar, mas sofreu o empate com dois gols de pênalti, o último já no fim do jogo e com um homem a mais em campo.

Kaio Jorge fez o primeiro do Santos, que jogou cheio de desfalques após perder a final da Libertadores. Diego Souza empatou, de pênalti. No segundo tempo, Jean Pyerre virou e Pepê ampliou. Mas Arthur Gomes diminuiu e Madson empatou de pênalti, aos 50.

Quem agradece o resultado é o Fluminense, que se manteve em quinto lugar na tabela e ainda joga nesta quarta-feira à noite, contra o Bahia na Arena Fonte Nova, às 21h30.