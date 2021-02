Mbappé fez um gol contra o Nîmes c.gavelle/PSG

Suspenso, Neymar acompanhou das tribunas do Parque dos Príncipes a tranquila vitória do PSG por 3 a 0 sobre o lanterna Nîmes, nesta quarta-feira (3). Apesar do resultado, a equipe continua em terceiro lugar do Campeonato Francês em 23 rodadas, com 48 pontos, um atrás do Lyon e a três do líder Lille.

Sem o craque brasileiro, Mbappé foi quem chamou a responsabilidade e marcou um golaço em chute de longe após o intervalo. O atacante francês é o artilheiro da Ligue 1, com 15 gols. Di María e Sarabia também balançaram as redes, ambos na primeira etapa.

O PSG retorna a campo neste domingo (7), fora de casa, contra o Olympique de Marselha, que não vence há cinco partidas. Após cumprir suspensão, Neymar retorna à equipe.