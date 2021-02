Luis Suárez marcou 14 gols no Campeonato Espanhol AFP

Publicado 05/02/2021 12:32

Um dos destaques do Atlético de Madrid na temporada, Luis Suárez é o artilheiro do Campeonato Espanhol, com gols. O desempenho não deixa de ser uma resposta ao Barcelona, que não quis renovar contrato. E o atacante uruguaio admite certa mágoa com o ex-clube.



"Fui desprezado. Minha mulher e filhos viram como ia treinar triste e, depois, tive de avisar que iríamos nos mudar. Não queria criar problemas. A seguir vieram dias muitos tristes, mas tive de mudar o chip com novos desafios e fui para um clube que luta por coisas importantes", afirmou Suárez em entrevista ao programa de rádio 'El Transistor da Onda Cero'.



O atacante também comentou como foi o processo de troca do Barcelona pelo Atlético de Madrid. E revelou que a sua saída teve a ver com o novo técnico, Ronald Koeman, que não contava com o uruguaio.



"Quando o Barcelona disse que não contava comigo começaram as conversas com o Atlético Madrid. Queria tomar a decisão correta, que fosse a melhor para mim e para a minha família. Foi duro, era algo que não esperava (sair do clube). Koeman me chamou e disse que não contava comigo", contou.