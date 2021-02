Botafogo foi mais uma vez rebaixado para a Série B Vitor_Silva

Publicado 05/02/2021 22:12

Rio - O rebaixamento do Botafogo para a Série B não é um pesadelo repetido apenas para o Glorioso. Pela sétima vez na história, um clube grande do Rio de Janeiro irá disputar a Segunda Divisão. A queda alvinegra confirma que após cinco anos, novamente uma da equipes mais tradicionais da capital fluminense estará fora da elite do futebol brasileiro.

A última vez que um clube grande do Rio jogou a Série B foi em 2016. Na ocasião, o Vasco ficou na terceira colocação e retornou para a Série A. O rebaixamento do Botafogo nesta temporada faz com que a equipe de General Severiano iguale o rival cruzmaltino com três disputas da Segundona na sua história. Os dois são os clubes cariocas que mais vezes disputaram a Série B.

O Vasco disputou o torneio em 2008, 2014 e 2016. Com a queda, o Botafogo que já havia entrado em campo pela Segundona em 2002 e em 2014, agora terá que disputar a competição novamente em 2021. Os dois clubes conquistaram o torneio uma única vez. O Vasco foi campeão em 2009 e o Botafogo em 2015.



O outro clube grande do Rio a disputar a Série B em outra ocasião foi o Fluminense. Rebaixado em 1997, o Tricolor disputou o torneio em 1998 e acabou rebaixado para a Série C. Apesar de ter sido campeão da Terceirona no ano seguinte, o clube das Laranjeiras não retornou para a Série B, porque em 2000, o Brasileiro foi disputado com o nome de Taça João Havelange e contou com a participação de clubes que não conquistaram no campo, em 1999, o direito de disputar a Série A.