Publicado 05/02/2021 23:22

O Cruzeiro está trabalhando forte no mercado para reforçar a equipe para a temporada 2021. Depois de fechar com Marcinho, ex-Sampaio Correa, avançar nas tratativas por Alan Ruschel, da Chapecoense, e fazer contato com Felipe Augusto, livre no mercado, a Raposa abriu negociações com o Palmeiras para contratar o volante Matheus Neris, que atuou pelo Figueirense em 2020, emprestado pela equipe paulista.

As conversas estão na fase inicial, mas o Cruzeiro está confiante para conseguir a contratação de Matheus Neris, um jogador que foi pedido pelo técnico Felipe Conceição. O Palmeiras, clube que tem os direitos federativos do volante até abril deste ano, não irá colocar empecilhos nas negociações.

Matheus Neris tem apenas 21 anos e surgiu no Palmeiras em 2019, mas depois passou a ser emprestado com frequência. Passou por Londrina, Inter de Limeira e, por fim, Figueirense, onde fez a sua melhor temporada como jogador profissional: 26 jogos e dois gols.