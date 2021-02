Zagallo Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 11:38

Rio - Zagallo, lenda do futebol brasileiro, foi mais um dos vacinados contra a Covid-19. O momento aconteceu nesta segunda-feira no posto montado no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Segundo a prefeitura carioca, o tetracampeão mundial tem direito a vacina.

Publicidade

Zagallo, que estava acompanhado de seu neto, foi vacinado sem precisar sair do carro. Agora ele vai precisar retornar ao local daqui a 28 dias para tomar a segunda dose. Em entrevista ao "ge", o ex-treinador brincou com o fato do número 13, que acompanha sua vida.



"Zagallo vacina tem 13 letras. O número está sempre ligado à minha vida", disse o ex-treinador.