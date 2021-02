Rio - 15/07/2020 - FINAL CAMPEONATO CARIOCA - Flamengo Campeao ergue a taca do Carioca 2020. Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia Daniel Castelo Branco

Rio - A Record está perto de fechar um acordo para transmitir o Campeonato Carioca na TV aberta. De acordo com o "UOL", a proposta da emissora é de R$ 11 milhões, que será dividido entre os clubes. O Valor é 10% do que a federação recebia da TV Globo antes do acordo ser rescindido.

A Globo fez uma oferta de R$ 45 milhões por um acordo que incluiria pay-per-view e TV fechada. No entanto, a tendência de Flamengo e Ferj é de de aceitarem uma proposta mais baixa de TV Aberta. As partes entendem que é possível ganhar mais com a venda fatiada em outras plataformas. Vasco e Fluminense ainda não se decidiram.

A proposta feita pela Record na última terça-feira colocou a emissora como favorita para as transmissões. Além dos R$ 11 milhões em 2021, o canal de Edir Macedo prometeu outros R$ 15 milhões no ano seguinte. Um arbitral nesta quinta-feira irá debater a proposta. O SBT também possui interesse, mas está mais distante de um acordo.

