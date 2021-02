André Rizek Reprodução

Publicado 10/02/2021 19:21

Rio - O Flamengo ainda tem chances de ser campeão do Brasileiro. Com 64 pontos, o Rubro-Negro está na segunda colocação, logo atrás do Internacional. Porém, na opinião do apresentador do SporTV, André Rizek, a equipe carioca fez uma competição frustrante, independente do resultado que terminar.

“O Vasco liderou o Brasileirão por duas rodadas e o poderoso Flamengo não liderou nenhuma. O campeonato do Flamengo é frustrante", afirmou o apresentador.



O Cruzmaltino começou bem o Campeonato Brasileiro, mas acabou declinando na tabela. No momento, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo está na zona de rebaixamento do torneio.