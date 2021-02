Romário superou nomes de peso e lidera a lista de maiores artilheiros do mundo Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 08:15

Rio - Com um pequeno atraso, Romário recebeu um 'presente' da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) pelo aniversário de 55 anos. A entidade divulgou o ranking dos maiores artilheiros da história por clubes com o Baixinho na liderança, com 689 gols na carreir. De acordo com o levantamento da IFFHS, o ex-atacante superou Pelé, segundo, colocado, com 684 gols, e Cristiano Ronaldo, terceiro, com 661 gols, e ainda em alta com a camisa da Juventus, da Itália.

Após a polêmica celebração de aniversário no dia 29 de janeiro, que reuniu cerca de 300 convidados, em meio à pandemia do novo coronavírus, Romário voltou a ser assunto nas redes sociais pelos inesquecíveis gols marcados com as camisas de Vasco, Flamengo, Fluminense e América, no fim da carreiras, além dos internacionais PSV, da Holanda, Barcelona e Valencia, ambos da Espanha, Al-Sadd, do Catar, Miami FC, dos Estados Unidos e Adelaide United, da Austrália.

"Desculpa, hein?! Meus feitos ninguém tira e nunca vão se apagar. Foda-se os viúvos e contrários", escreveu o senador.

Confira o ranking da IFFHS dos maiores artilheiros por clubes:

Romário - 689 gols

Pelé - 684 gols

Cristiano Ronaldo - 661 gols

Joef Bican - 656 gols

Lionel Messi - 651 gols

Ferenc Puskas - 645 gols

Jimmy Jones - 635 gols

Joe Bambrick - 593 gols

Eusébio - 581 gols

Gerd Muller - 566 gols

Glenn Ferguson - 562 gols

Fernando Peyroteo - 538 gols

Jimmy McGrory - 538 gols

Uwe Seeler - 508 gols

Zlatan Ibrahimovic - 501 gols

Alfredo Di Stéfano 500 gols