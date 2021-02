David Beckham AFP

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 11:52

Apaixonado pelo futebol dos Estados Unidos, David Beckham investiu parte de sua fortuna para aumentar a sua participação na sociedade do Inter Miami, dos Estados Unidos. Segundo o jornal inglês 'The Sun', o ex-jogador desembolsou 11,2 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 83,1 milhões).



O clube fundado em 2018 e que disputou na temporada passada sua primeira Major League Soccer (MLS) tem como técnico Phil Neville, amigo e ex-companheiro de Beckham no Manchester United. Ele estava com a seleção inglesa feminina, mas aceitou o convite para dirigir o Inter Miami, que ainda conta com Higuaín e Matuidi no elenco.



David Beckham jogou pelo Los Angeles Galaxy e tem como objetivo ajudar o Inter Miami a crescer para se tornar um dos principais clubes dos Estados Unidos.