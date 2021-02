Neto, apresentador da Band Reprodução

Publicado 11/02/2021 14:48

Rio - O apresentador vibrou muito com a derrota do Palmeiras, nos pênaltis, na decisão do terceiro lugar do Mundial de Clubes. Em vídeo gravado nos bastidores do programa "Os Donos da Bola", o ex-jogador aparece indo à loucura após Felipe Melo perder o último pênalti.

CHUPA VELLOSO pic.twitter.com/h3K5A4TISJ — Comentarios Sinceros Do Craque Neto (@ComentCrakNeto) February 11, 2021 "Vai Corinthians! Chupa Velloso, seu filho da p***! Chupa Palmeiras!", gritou o apresentador.

O Palmeiras decidiu o terceiro lugar do Mundial com o Al Ahly e a partida terminou empatada em 0 a 0. Na decisão por pênaltis, o clube egípcio levou a melhor e venceu por 3 a 2.