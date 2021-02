Jogo do Aberto da Austrália entre Novak Djokovic e Taylor Fritz precisou parar para o público ir embora Brandon MALONE / AFP

Publicado 12/02/2021 16:21

Com um foco da variante inglesa da covid-19 em um hotel, a cidade de Melbourne iniciou nesta sexta-feira (12), à meia-noite, um novo confinamento de cinco dias. Em função da medida, as partidas de tênis do Aberto da Austrália tiveram que ser temporariamente paralisadas para a saída do público.



Entre essas partidas estava a do sérvio Novak Djokovic, que vencia por 2 sets a 1 o americano Taylor Fritz. O duelo foi paralisado para que os torcedores saíssem da Arena Rod Laver. Depois de retomado, o número 1 do ranking, que sofreu com dores no quadril e abdômen, venceu com muita dificuldade por 3 sets a 2.



Mesmo reduzido, o público no Aberto da Austrália era permitido até esta sexta-feira. Entretanto, com a medida, o torneio irá até o fim sem torcedores e os tenistas ficarão em uma bolha de biossegurança.

O foco do novo surto em Melbourne é em um hotel onde os tenistas ficaram durante a quarentena para disputar o torneio. Segundo informações locais, há pelo menos 13 pessoas infectadas entre funcionários e parentes.