Jobson faz pedido de casamento Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 11:30 | Atualizado 13/02/2021 11:31

Rio - O atacante Jobson, ex-jogador do Botafogo, surpreendeu a sua namorada com um pedido de casamento na noite da última sexta-feira. Os dois estavam em uma choperia, quando o atleta assumiu o microfone do local, se declarou para a mulher e fez o pedido. Ela aceitou e eles se abraçaram.

Publicidade

"Gol do Botafogo", brincou Jobson após fazer o pedido. Aos 32 anos, o atacante teve três passagens pelo Botafogo, sendo a última delas em 2015, ano em que foi suspenso por se recusar a fazer um exame antidoping.



Além do Glorioso, Jobson também defendeu o Bahia, além de equipes de menor expressão do país como São Caetano e Grêmio Barueri. No ano passado, o jogador atuou na Série D do Campeonato Brasileiro pelo Campinense-PB e marcou três gols.