Sormani Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 18:20

Rio - Durante o programa "Bate-Bola Debate" da última sexta, o comentarista Fábio Sormani afirmou que o desempenho do Palmeiras no Mundial de Clubes só serviu para mostrar a distância entre o futebol brasileiro e o europeu. O jornalista relembrou a fala de Jorge Jesus, na época treinador do Flamengo, para criticar o nível do futebol local.

Em 2019, Jorge Jesus disparou que o Flamengo, caso participasse do Campeonato Português, brigaria por título, e caso disputasse a Premier League, da Inglaterra, ficaria entre os melhores da competição. Na quinta, o Palmeiras perdeu a disputa pelo terceiro lugar do Mundial contra o Al-Ahly, do Egito.

Publicidade

"O campo está mostrando isso. Não adianta nada a gente ficar aqui vociferando em vários programas, não importa a emissora ou o jornalista: 'O Campeonato Português é a Série B dos campeonatos da Europa'. Mentira. Se eles são Série B, nós somos Série D. O campo mostra isso", disparou.

"O próprio Jesus falou: 'Se o Flamengo disputa a Premier League, acaba entre os seis'. Mentira. Não ganha do Crystal Palace, se bobar. O Palmeiras, se bobear, vai para a Championship (equivale à segunda divisão inglesa). Chegou o momento da gente começar a dimensionar de uma maneira menos passional o tamanho dos nossos times e dos nossos campeonatos", completou o comentarista.