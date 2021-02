Dortmund's German forward Julian Brandt (2R) and Hoffenheim's Malian midfielder Diadie Samassekou vie for the ball during the German first division Bundesliga football match between Borussia Dortmund and TSG 1899 Hoffenheim in Dortmund, western Germany, on February 13, 2021. (Photo by LEON KUEGELER / POOL / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO AFP

Alemanha - Em um dia marcado pelos empates no Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen enfrentou em casa o vice-lanterna Mainz e desperdiçou a chance de desbancar o Wolfsburg do terceiro lugar na tabela, ainda que provisoriamente. Com placar de 2 a 2, a partida, válida pela 21.ª rodada, foi marcada pela reação do time visitante nos minutos finais da partida. O Borussia Dortmund também tropeçou neste sábado e segue longe da briga pelas primeiras posições.

Com o resultado, o Bayer Leverkusen fica em quarto lugar, com 36 pontos, 2 a menos que o terceiro colocado, Wolfsburg, e com diferença de 12 pontos em relação ao primeiro colocado, o Bayern de Munique. O Mainz, por sua vez, permanece na zona de rebaixamento, em 17.º lugar, com 14 pontos.

O jogo, em grande parte do seu tempo, parecia se encaminhar para uma tranquila vitória para o Leverkusen. O placar foi aberto aos 14 minutos, por Lucas Alario. Depois disso, o Leverkusen apenas administrava a vantagem em um duelo equilibrado, mas sem grandes sustos. Na segunda etapa, o Mainz foi mais ofensivo, buscando criar chances e encontrar ao menos o empate.

Aos 39 minutos, porém, a equipe comandada pelo técnico Peter Bosz marcou novamente, com um belo gol de Patrick Schick, que parecia ratificar a vitória do Leverkusen. Nos minutos finais, no entanto, Glatzel balançou as redes e diminuiu a diferença, aos 44. Logo em seguida, coube a Stoger transformar em empate o resultado da partida, nos acréscimos.

Com o mesmo placar, 2 a 2, o Borussia Dortmund tropeçou diante do Hoffenheim, no Signal Iduna Park. O placar foi aberto com o gol de Jadon Sancho aos 24 minutos. Os visitantes chegaram a virar o jogo, ao marcar aos 31 da primeira etapa e, logo aos 6 minutos do segundo tempo. O empate foi definido aos 36 minutos, com gol de Haaland para o Dortmund. Por sua vez, o duelo entre Werder Bremen e Freiburg terminou sem gols, ao passo que a partida entre Stuttgart e Hertha Berlin ficou em 1 a 1.

Os resultados deixam o Borussia Dortmund em sexto lugar, com 33 pontos, enquanto o Freiburg permanece com 31. O Stuttgart se mantém na décima posição, com 26 pontos, seguido pelo Werder Bremen, com 23, mesma pontuação do Hoffenheim, o 12.º na tabela. Por fim, o Hertha Berlin ficou em 15.º, com 18 pontos.