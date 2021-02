Sob o comando do português Antônio Oliveira, auxiliar de Paulo Autuori, Furacão usar o time de aspirantes no Paranaense José Tramontin/Athletico

Publicado 18/02/2021 18:34

Curitiba - Com a estreia marcada no Campeonato Paranaense, dia 28, contra o Cianorte, no Estádio Albino Turbay, o Athletico possui 83 jogadores registrados na competição e a lista deve aumentar. Nesta quinta-feira, os apoiadores Matheus Anjos, João Pedro e Pierre e o atacante Yago Cesar engrossaram a lista de reforços do português Antônio Oliveira, auxiliar de Paulo Autuori, que comandar o time de aspirantes no estadual.

O Furacão pode inscrever novos nomes até o último dia útil antes da oitava rodada, mas é provável que negocie, definitivamente ou por empréstimo, alguns jogadores, caso do zagueiro Wálber e do atacante Paulo Victor cedidos ao Cuiabá e Joinville, respectivamente.

Em nono lugar no Campeonato Brasileiro, com 50 pontos, o Athletico disputa uma vaga na Libertadores. E não é por conta do apertado calendário de 2021 que o clube abrirá mão de usar força máxima na Paranaense. Nos últimos anos, o Furacão tem priorizado pré-temporadas mais longas, com foco na Libertadores, competição a qual se classificou nos últimos dois anos, e no Brasileiro.