Jorge Jesus voltou a virar meme

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 12:56

Após o empate em 1 a 1 do Benfica com o Arsenal, pela partida de ida das oitavas de final Liga Europa, na quinta-feira (18), o técnico Jorge Jesus não escondeu sua irritação. E sobrou para algumas pessoas que faziam barulho enquanto ele concedia entrevista à beira do campo ao canal SIC, logo após o apito final.



A reação do técnico ex-Flamengo movimentou os internautas, em especial os portugueses, que passaram a brincar com a reação de Jesus e, principalmente, com a bronca em inglês:

"Eu não falo com este barulho. Ou eles se calam...teikirize (take it easy)! Ah, ok!"



Podem dizer o que quiserem do Jorge Jesus, mas ele é um ícone pic.twitter.com/pvREHaksAH — Diálogo Desportivo (@DD__Desportivo) February 18, 2021

O que Jorge Jesus queria realmente dizer#jorgejesus pic.twitter.com/amph2bUeHS — João Seabra (@joaobbseabra) February 18, 2021

Esta não é a primeira vez que Jorge Jesus viraliza na internet com algumas reações durante entrevistas. Os portugueses lembraram algumas de outras épocas. E, aqui no Brasil, talvez a mais conhecida tenha sido o "cincum", após a goleada do Flamengo por 5 a 0 sobre o Grêmio, pela semifinal da Libertadores.