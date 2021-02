Willian, atacante do Arsenal Divulgação

Publicado 19/02/2021 19:39

Rio - O meia-atacante Willian, do Arsenal, denunciou ataques racistas sofridos por ele nas redes sociais. O jogador publicou três imagens no qual recebe ofensas de três perfis diferentes. O jogador fez um curto desabafo após o lamentável episódio.

"Algo precisa mudar! A luta contra o racismo continua", protestou Willian.

Em todas as mensagens compartilhadas, o brasileiro foi chamado de macaco. Em outra, o racista pede para Willian "voltar para selva". Em comunicado, o Arsenal condenou as ofensas recebidas pelo seu atacante e reiterou a luta para conter os ataques sofridos pelos atletas na internet.

"Este é outro exemplo deprimente do que infelizmente está acontecendo com nossos jogadores e com muitos outros regularmente. A rede social é uma das maneiras pelas quais nossos torcedores em todo o mundo podem se sentir mais próximos do clube e dos jogadores, mas no futebol e em outros lugares, vimos um mundo online envenenado por palavras odiosas, racistas e discriminatórias", diz um porta-voz do Arsenal.

"Todos nós precisamos trabalhar juntos para eliminar esse comportamento. Isso inclui clubes, órgãos governamentais, fãs, mídia e políticos, mas requer a ajuda e o compromisso das empresas de mídia social", ressalta o clube.