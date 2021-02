Barcelona empatou com o Cádiz AFP

Por O Dia

Publicado 21/02/2021 12:15 | Atualizado 21/02/2021 12:18

Espanha - A situação do Barcelona na temporada segue bastante irregular. Neste domingo, a equipe de Lionel Messi ficou no empate no Camp Nou contra o pequeno Cádiz, que ocupa a 14ª colocação no Espanhol. O resultado manteve o Barça na terceira posição na tabela.

Lionel Messi abriu o placar para os donos da casa aos 30 minutos cobrando pênalti. No entanto, no fim da partida, o Cádiz chegou ao empate também em penalidade convertida por Álex Fernández.

A equipe espanhola, que faz temporada bastante irregular, vive um momento complicado logo após ter sido goleada pelo PSG no meio de semana pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Sem Neymar, Mbappé foi o grande protagonista da partida.



Pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona voltará aos gramados no próximo domingo contra o Sevilla, fora de casa. Já o Cádiz medirá forças no mesmo dia, em casa, contra o Real Bétis.