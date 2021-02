Joel Santana Reprodução

Por LANCE!

Publicado 23/02/2021 12:06 | Atualizado 23/02/2021 12:06

Rio - Figura marcante do Flamengo, o treinador Joel Santana, aos 72 anos, está fora do mercado, mas não deixa de acompanhar o futebol. Em participação no "Arena SBT", nesta segunda-feira, Joel detonou o ex-comandante do Flamengo Domènec Torrent. Para ele, Dome "parecia que estava em um restaurante".

"Agora a gente (treinadores brasileiros) não sabe mais nada. Sabe mais nada. Tem cada cara que chega aí... Teve um outro dia que chegou no Flamengo que é brincadeira. O cara parecia que estava num restaurante. Trabalhar num Flamengo, no Corinthians, no Palmeiras, no Inter, no Grêmio... Não sabe nada, meu irmão", disse Joel, criticando uma possível valorização exagerada aos técnicos estrangeiros.

Ele já havia tocado neste ponto em 2020. Fora do mercado, Joel já teve passagens marcantes pelo Rio de Janeiro, inclusive pelo Rubro-Negro. Atualmente, Joel investe seu tempo em um canal no YouTube.

Dome deixou o clube carioca após uma sequência negativa de goleadas. O homem escolhido para substituir Jorge Jesus em 2020 acabou deixando o time da Gávea em novembro do mesmo ano. Agora com Rogério Ceni, o Flamengo terá a oportunidade de vencer o Brasileirão nesta semana caso vença o São Paulo.