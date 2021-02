Felipe Conceição Divulgação Cruzeiro

Por Venê Casagrande

Publicado 24/02/2021 13:45

O Cruzeiro não tem mais pendência com o Guarani. Nesta quarta-feira, a Raposa transferiu o valor da multa rescisória de Felipe Conceição, de R$ 100 mil, ao Bugre, depois de quase um mês do anúncio oficial do treinador.

Segundo apurou a reportagem, o Cruzeiro demorou a pagar a dívida porque tentou junto ao Guarani emprestar um jogador, que não teve o nome revelado ao jornal O Dia, ao invés de desembolsar R$ 100 mil. Porém, a negociação não andou, e a Raposa precisou fazer a transferência.

Felipe Conceição foi anunciado de maneira oficial pelo Cruzeiro no dia 30 de janeiro e se prepara para o início do Campeonato Mineiro. Rafael Sóbis, um dos líderes do elenco, deu entrevista recentemente e elogiou bastante o novo comandante da equipe mineira, enfatizando o método de trabalho do Tigrão, como é conhecido no mundo da bola.