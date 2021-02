Jorge Jesus não consegue fazer boa temporada no Benfica Divulgação

Cada vez mais pressionado com a má temporada do Benfica, Jorge Jesus foi um dos alvos de protesto dos torcedores antes da partida decisiva desta quinta-feira (25) contra o Arsenal, pelo mata-mata da Liga Europa (na ida, 1 a 1 em Portugal). Faixas contra o presidente do clube e o treinador foram colocadas nos arredores do Estádio da Luz de madrugada.

Em uma delas, os torcedores escreveram "Queres carinho? Levaste com um Paok". Era uma referência à declaração de Jorge Jesus na véspera, pedindo apoio dos torcedores. Vale lembrar que o Benfica foi eliminado na preliminar da Champions League para o Paok, da Grécia.



Outra faixa também teve um recado para o treinador ex- Flamengo: "A nossa pandemia é faltar Benfica ao Benfica". Nas últimas entrevistas, Jesus culpou o surto de covid-19 no elenco para o mau desempenho nos últimos dois meses.



Cada vez mais a imprensa portuguesa reforça a pressão sobre Jorge Jesus no Benfica. Contratado pelo presidente do clube, Luis Filipe Vieira, principal alvo dos protestos, Jesus não será demitido por causa da alta multa rescisória. Entretanto, uma eliminação na Liga Europa pode mudar o panorama.



Há um desejo do dirigente que ele se demita. Isso só acontecerá caso o treinador tenha um outro clube para comandar. E, recentemente, ele admitiu a possibilidade de que aceitaria retornar ao Flamengo.