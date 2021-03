Miranda, zagueiro CBF

Publicado 06/03/2021 16:00 | Atualizado 06/03/2021 16:05

Rio - Ventilado por grandes clubes do futebol brasileiro, o zagueiro Miranda está perto de acertar o retorno ao São Paulo. As conversas entre a diretoria tricolor e os representantes do atleta avançaram e o negócio pode ser fechado ainda nesta sexta-feira. Vale ressaltar que foi um pedido do jogador para que as negociações fossem aceleradas para voltar a atuar o mais rápido possível.

Miranda não entra em campo desde o final do Campeonato Chinês, em novembro de 2020, quando foi campeão com o Jiangsu Suning. Em seguida, o clube, que pertence aos mesmos donos do grupo que controla a Inter de Milão, anunciou a suspensão de suas atividades no futebol. Dessa forma, Miranda passou a ficar livre no mercado.

Aos 36 anos, o zagueiro atrai o interesse também do Coritiba, clube no qual iniciou a carreira, antes de ir para o Sochaux-FRA e depois chegar ao São Paulo, em 2006. Pelo Tricolor Paulista, o zagueiro foi tricampeão brasileiro (2006, 2007 e 2008). Além disso, o treinador era Muricy Ramalho, que hoje é coordenador técnico.