Espanha - Capitão e craque da equipe, Lionel Messi foi ao Camp Nou neste domingo para votar em seu candidato nas eleições presidenciais do Barcelona. Segundo a imprensa espanhola, é a primeira vez que o astro argentino vota em um pleito para definir o presidente do clube catalão.

Messi, que ficará livre para se transferir para outro time em junho deste ano se não renovar com o Barcelona, foi às instalações do Camp Nou por volta das 11h45 (horário local) para deixar o seu voto. Ele estava acompanhado do seu filho Thiago. O clube catalão fez o registro em suas redes sociais.

O craque argentino não foi o único a votar. O volante Sergio Busquets e o lateral-esquerdo Jordi Alba, dois dos líderes do elenco, e o jovem meio-campista Riqui Puig também exerceram seu direito de voto.

O ex-presidente Joan Laporta, o empresário Víctor Font e Toni Freixa, membro do conselho por vários anos, são os candidatos à presidência do Barcelona. O mais votado ficará cinco anos no cargo e irá assumir o posto de Josep Maria Bartomeu, que renunciou em meio a uma série de escândalos. O resultado será divulgado neste domingo.

O novo presidente enfrentará problemas desafiadores, que incluem a possível saída de Messi no final da temporada e uma dívida de mais de 1 bilhão euros (R$ 6,7 bilhões), agravada pela pandemia do coronavírus, mas também por uma das folhas de pagamento mais altas do futebol mundial.