Publicado 08/03/2021 09:30

Rio - O atacante Tininho Soares, de 30 anos, é um rosto pouco conhecido no futebol brasileiro. Destaque do Porto entre 2016 e 2019, o jogador atualmente atua no futebol chinês e foi oferecido para alguns grandes clubes brasileiros como Vasco e Fluminense. As informações são do portal "UOL".

Nascido em Sousa, na Paraíba, o atleta rodou por equipes pouco conhecidas do Brasil até acertar com o Nacional, de Portugal, em 2014. Após ir bem na equipe, o atleta acabou sendo contratado pelo Porto, clube que viveu o seu melhor momento.



Pelo grande clube português, Tininho atuou em 143 jogos e fez 64 gols. Na sua última temporada pelo Porto, o atacante fez 19 gols em 48 partidas. Foi o ano que mais atuou pelo clube português. Acabou transferido para o Tianjin Teda e atualmente busca uma decisão oficial da Fifa para rescindir contrato com o clube que não pagou nenhum salário para ele.