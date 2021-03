Alex Muralha jogando pelo Mirassol Miguel Schincariol/Ituano FC

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 19:00

São Paulo - Após altos e baixos, o goleiro Alex Muralha parece ter encontrado uma estabilidade na carreira. Aos 31 anos, o arqueiro está disputando o Campeonato Paulista pelo Mirassol e tem se destacado pelo clube paulista.

Ele apenas disputou três rodadas no Paulista, é verdade, mas o pouco tempo já foi suficiente para que Muralha se destacasse. Na última partida, contra o Ituano, Muralha foi o nome do jogo defendendo um pênalti na reta final do segundo tempo e garantindo o empate e a invencibilidade na competição. Após o jogo, desabafou:

"Fico feliz de ter ajudado nosso grupo, sabia que ia ser difícil, infelizmente não conseguimos a vitória, mas acho que o resultado foi justo. Nunca fui o que muita gente falou, e vamos seguir trabalhando", disse Muralha.