Publicado 08/03/2021 13:04

Sem clube desde que rescindiu com o Atlético de Madrid em dezembro, Diego Costa foi apontado como possível reforço do Benfica, comandado por Jorge Jesus. Segundo o site espanhol Goal, o centroavante já tem em mãos uma proposta e vê com bons olhos a negociação.

Mesmo em crise financeira, o Benfica estaria disposto a pagar, segundo a publicação, 3 milhões de euros livres de impostos por temporada (cerca de R$ 20,35 milhões) e mais uma bonificação de mais três milhões de luvas pela assinatura de contrato.



A negociação estaria em andamento e ainda seria necessário acordo de alguns pontos, tais como a duração do vínculo, que pode ser de duas a três temporadas.