Jô postou em seu Instagram uma foto de Otero (de costas) na piscina Reprodução/Instagram

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 08/03/2021 18:55

Em meio a mais um surto de covid-19 no Corinthians, Jô e Otero surpreenderam os torcedores nesta segunda-feira (8) ao publicarem em suas redes sociais imagens em que aparecem em um resort com suas famílias. A diretoria do clube paulista ainda não se manifestou sobre o episódio envolveu o atacante e o meia



Em uma das imagens veiculadas pelos próprios jogadores nas redes sociais, Otero aparece de costas, dentro de uma piscina, cercado por outras pessoas, a maioria sem usar máscara. A foto foi tirada e publicada por Jô em seu perfil no Instagram. Ambos frequentaram o hotel em suas folgas.



Publicidade

O episódio, contudo, acontece justamente quando o Corinthians faz esforço para evitar novos casos de covid-19 em seu elenco. Já são 14 jogadores afastados por conta do novo coronavírus. O clube aumentou as restrições no CT Joaquim Grava, diante do risco de perder novos atletas, o que inviabilizaria a escalação e poderia adiar seus próximos jogos.



Com Jô e Otero, o elenco corintiano vai se reapresentar nesta terça-feira. O grupo teve folga nesta segunda após a vitória sobre a Ponte Preta, pelo Paulistão. O próximo jogo será no domingo que vem, contra o São Caetano, fora de casa.