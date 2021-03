Manoel durante treinamento do Cruzeiro Foto: Bruno Haddad/ Cruzeiro

Por Venê Casagrande

Publicado 09/03/2021 14:27 | Atualizado 09/03/2021 14:28

O técnico Felipe Conceição ganhou um desfalque de última hora para a estreia do Cruzeiro na Copa do Brasil diante do São Raimundo-RR nesta quinta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Canarinho, em Boa Vista. O zagueiro Manoel sentiu dores em um dos joelhos e sequer viaja com a delegação.

O substituto de Manoel ainda não está definido, mas Eduardo Brock é o favorito para entrar no time titular do Cruzeiro. Com isso, Ramon seria deslocado para o lado direito e Brock atuaria pelo lado esquerdo do setor defensivo da Raposa.

O comandante Felipe Conceição ainda não definiu o time titular que vai a campo e não indicou aos seus atletas qual equipe pretende utilizar. A delegação do Cruzeiro embarca nesta tarde para Roraima. O elenco fará escala em Manaus antes de partir para o destino final. A previsão de chegada é por volta das 23h (horário de Brasília).