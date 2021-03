Marinho Ivan Storti/Santos FC

Publicado 10/03/2021 12:56

Santos - O jornal El País elegeu o atacante do Santos, Marinho, como o melhor jogador da América. O brasileiro recebeu 80 votos, de 390, como melhor jogador da temporada. Jornalistas do continente foram responsáveis pela votação.

Na última edição, o prêmio ficou nas mãos de Gabigol, que havia conquistado a Copa Libertadores e o Brasileirão com o Flamengo. Na edição da temporada 2020, Marinho superou o meio-campista do River Plate, Ignacio Fernández, por 21 votos.

Assim como Neymar, Marinho conquistou o prêmio sem ter vencido a Copa Libertadores. O atacante do Santos se tornou o décimo brasileiro a ganhar o prêmio. O país com mais jogadores premiados é a Argentina, com 11 e o Brasil vem logo atrás.