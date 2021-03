Jonas, ex-Flamengo Divulgação

Bahia - Após confirmar a venda de Gregore, o Bahia corre atrás de uma peça para substituir na posição. A bola da vez é o volante Jonas, ex-Flamengo. O jogador tem desembarque em Salvador previsto para o próximo fim de semana para assinar por dois anos com o Tricolor. A informação é da "TNT Sports".

Jonas estava atuando no A- Ittihad, da Arábia Saudita. O volante saiu do Flamengo em 2018 e rescindiu com o clube árabe em outubro do ano passado. Desde então, estava sem clube e treinando no Piauí à espera de uma oportunidade.

Desde meados de 2018 no mundo árabe, Jonas disse estar adaptado ao ambiente. O volante havia assinado por três temporadas e era comandado pelo brasileiro Fábio Carille. No entanto, a falta de pagamento dos salários levou o jogador a voltar ao Brasil. Sua última partida ocorreu no fim de janeiro, ainda em 2019/20.