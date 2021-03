Balanço dos exames de covid-19 realizados em 2020 no futebol Reprodução de vídeo/CBF

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 14:32

Durante uma transmissão online para divulgar o relatório de efetividade da CBF sobre o protocolo de segurança contra a covid-19, o secretário-geral da entidade, Walter Feldman, disse que o futebol tem todas as condições de continuar, mesmo com o aumento dos casos de covid-19 em todo o Brasil. O dirigente garantiu que, com o protocolo, o futebol é seguro e controlado.

"A aplicação do protocolo sanitário, com a convicção ainda mais forte que nós já tínhamos no ponto de vista teórico, em agosto, quando retomamos. Mas agora com convicção da aplicação na prática. O futebol é seguro, controlado, responsável e tem todas as condições de continuar", afirmou Feldman.



Além da continuidade da primeira fase da Copa do Brasil, Feldman também explicou o procedimento caso alguma cidade proíba as partidas.



"A posição da CBF, federações e clubes é de que o calendário deve ser mantido como contribuição do futebol ao combate da pandemia. As partidas da Copa do Brasil estão mantidas. Se houver estado ou cidade que não podem receber jogos, há uma decisão do ano anterior que elas seriam realocadas para outras cidades ou estados", explicou.



O evento contou com a participação de médicos responsáveis pelo protocolo de segurança da CBF. O infectologista Clóvis Arns, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, garantiu que não houve contaminação de jogadores dentro do campo.



Balanço em 2020

Segundo a CBF, apenas 2,2% dos testes deram positivo para covid-19, entre agosto e o fim da temporada passada, no último domingo. Foram 89.052 testes PCR em pessoas envolvidas nas partidas, sendo 13.237 jogadores.



"Na curva de ocorrência por 200 mil habitantes, o futebol se dissociou. Quando tem alguns picos, rapidamente volta ao normal. Eram surtos isolados. Tanto que depois baixava", disse o médico Jorge Pagura, coordenador do departamento na CBF.



Nesta temporada, a CBF fez algumas alterações no protocolo: os testes PCR serão realizados em média 72h antes de cada partida para atletas e comissão técnica e também após 72h do retorno da delegação nas rodadas como visitantes. A notificação de casos positivos será compulsória à Comissão Médica Especial da CBF .



O Brasil bateu recorde de mortes por covid-19 na última terça-feira (9), com 1.954 nas últimas 24 horas.