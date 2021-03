Ribamar, novo reforço do América-MG Mourão Panda / América

10/03/2021

Rio - O atacante Ribamar foi apresentado pelo América-MG na manhã desta quinta-feira no CT Lanna Drumond. Em entrevista coletiva, o jogador revelou que já vinha treinando por conta própria antes mesmo do acordo com o clube mineiro e comentou sobre seu estilo de jogo.

"Sou um jogador de muita força, tenho velocidade também. Me adapto como o professor me colocar, tanto mais solto quando mais fixo dentro da área", declarou.



Com passagem por grandes clubes do futebol brasileiro, Ribamar chega ao América-MG para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar que o Coelho manteve a base da equipe que fez uma temporada histórica em 2020, chegando a semifinal da Copa do Brasil e foi vice-campeão da Série B.

"O América é uma grande equipe, com jogadores de qualidade. Chego para somar, trabalhar, ganhar a confiança do grupo, do treinador e o professor vai escolher quem escalar, finalizou."



Além de Ribamar, o clube já anunciou a contratação do atacante Leandro Carvalho e do zagueiro Ricardo Silva. Além deles, o meia Bruno Nazário, que está no Botafogo, deve ser o próximo reforço do América-MG para a temporada.