Por O Dia

Publicado 10/03/2021 18:56

Paris, França - Após vencer o primeiro jogo das oitavas de final por 4 a 1 fora de casa, o Paris Saint-Germain carimbou a vaga na fase seguinte da Champions League nesta quarta-feira, contra o Barcelona. Em casa, os franceses ficaram só no empate contra os catalães em 1 a 1, com gol de Mbappé para o PSG, e Messi, para o time espanhol.

Os 20 primeiros minutos de jogo foram de total pressão do Barcelona, com inúmeros gols perdidos por Ousmane Dembelé e boas defesas de Keylor Navas. Aos 29', Lenglet cometeu pênalti em Icardi, que foi convertido por Mbappé, deixando a vida do time espanhol ainda mais díficil. Ainda na etapa inicial, aos 37', Messi marcou um golaço e empatou a partida. No entanto, poucos minutos depois de marcar o gol de empate, Messi perdeu um pênalti, defendido por Navas.

Na etapa final, a pressão do Barça continuou, mas em vão. Griezmann, Dembelé não estavam em noites inspiradas e não conseguiram ser efetivos para tentar a virada. Mbappé também teve chances para marcar o segundo do PSG, mas desperdiçou. Além do time francês, Porto, Borussia Dortmund e Liverpool também já estão garantidos nas quartas de final. Real Madrid, Atalanta, Manchester City, Borussia Monchengladbach, Bayern de Munique, Lazio, Chelsea e Atlético de Madrid ainda brigam pelas outras vagas.