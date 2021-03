Martín Benítez Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 11/03/2021 13:51

Rio - O meia argentino Martín Benítez está perto de trocar o Vasco pelo São Paulo. A contratação do jogador vem sendo elogiada por parte da mídia esportiva. Ex-jogador do Flamengo, do Fluminense e do Botafogo, Caio Ribeiro, elogiou a chegada do atleta ao Tricolor, assim como o retorno de Miranda.

"Acho que Miranda e Benítez chegam para resolver. Já pode dar a camisa de titular. Assim que tiverem condições, vão sair jogando, o Miranda no lugar no Leo Pelé, e o Benítez no meio-campo", afirmou ele, que é comentarista do Grupo Globo.



Martín Benítez tem contrato com o Vasco até o meio do ano. Embora o São Paulo já tenha se acertado com o jogador e com o Independiente, clube que detém os direitos do atleta, ainda falta um acordo com o Cruzmaltino, que pede uma compensação para liberá-lo antes do tempo.