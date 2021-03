Rafael Carioca está no Tigres desde 2017 ARQUIVO PESSOAL

Publicado 11/03/2021 14:40

Vice campeão do Mundial de Clubes com o Tigres, Rafael Carioca interessa o Grêmio, que busca a sua contratação. Segundo o site 'ge', já há conversas em andamento pelo volante que tem passagem pelo Vasco.



Entretanto, a contratação não é simples para os gaúchos. Os mexicanos pediram cerca de R$ 28 milhões pelo titular do meio de campo. Já o Grêmio está praticamente acertado com Rafael Carioca, mas teria de convencer o Tigres a receber valor bem menor do que o pedido.



O volante de 31 anos estreou pelos profissionais justamente pelo Grêmio é desejo antigo da atual diretoria, mas renovou recentemente com o Tigres, onde atua desde 2017. Rafael Carioca jogou pelo Vasco em 2010, quando estava emprestado pelo Spartak Moscou (RUS), e foi titular por boa parte da temporada. E também teve passagem pelo Atlético-MG.