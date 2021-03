Hamilton e Verstappen na pista de Sakhir, no Bahrein AFP

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 15:39

O primeiro dia de pré-temporada da Fórmula 1 teve a Mercedes como a maior decepção, com problemas no carro de 2021 e andando pouco na pista de Sakhir, no Bahrein. Sem a principal favorita, a Red Bull Racing (RBR) teve o melhor desempenho, com McLaren também indo bem. Outro destaque foi a estreia oficial de Mick Schumacher, filho do heptacampeão Michael.

Em um dia com tempestade de areia, Max Verstappen, da RBR, foi o principal nome. Além de fazer o melhor tempo nas duas sessões (1m30s674), o holandês também foi quem mais andou (138 voltas), o que é considerado o mais importante nos testes de pré-temporada.

Publicidade

Por outro lado, a Mercedes sofreu. Primeiro a ir à pista, Valtteri Bottas teve um problema na caixa de câmbio e andou apenas seis voltas na primeira parte dos testes. Já o heptacampeão Lewis Hamilton precisou fazer ajustes no carro durante toda a segunda sessão e só completou 42 voltas, ficando com o 10º tempo (a 2s2 do líder).



Pela McLaren, que em 2021 corre com o motor Mercedes, o estreante da equipe Daniel Ricciardo teve o melhor tempo da primeira sessão, enquanto o companheiro Lando Norris ficou com o segundo melhor tempo de todo o dia (1min30s889).



Publicidade

A sexta-feira também teve estreia de pilotos na categoria. Mick Shumacher, da Haas, deu apenas 15 voltas e só ficou na frente de Bottas. Seu companheiro, o russo Nikita Mazepin, ficou uma posição à frente em 69 voltas. Já o japonês Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, ficou em nono.



O tetracampeão Sebastian Vettel andou pela primeira vez pela equipe Aston Martin e ficou atrás de seu companheiro (Lance Stroll), enquanto Carlos Sainz estreou pela Ferrari na frente de Charles Leclerc.