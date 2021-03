O argentino Ariel Holan tem feito aulas de português em videoconferência para aprender o novo idioma e melhorar a comunicação no Santos Ivan Storti/Santos

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 17:11

Santos - Sucessor de Cuca no comando do Santos, o argentino Ariel Holan tem deixado o torcedor animado com o repertório tático apresentado no início de trabalho. Fora das quatro linhas, o treinador tem encantado os jogadores e funcionários do clube pelo esforço em melhorar a comunicação. A promessa de aprender o novo idioma está sendo cumprida à risca, com direito à aulas de português por videoconferência.

Ao contrário do compatriota Jorge Sampaoli, que dirigiu o Santos e o Atlético-MG nos últimos anos e pouco aprendeu, Holan já arrisca algumas palavras em português. Na apresentação oficial na Vila Belmiro, o treinador encarou o desafio de aprender a se comunicar em português como uma forma de mostrar respeito ao novo clube e ao país que abriu as portas profissionais.

Publicidade

Exigente, o treinador considera que os integrantes da comissão técnica que trouxe da Argentina precisam se adaptar à nova realidade. A melhora da comunicação, segundo Holan, é vital no repasse de instruções durante treinos e jogos.

Na coletiva de imprensa concedida após a vitória sobre o Deportivo Lara, da Venezuela, terça-feira, na Vila Belmiro, Ariel Holan tentou explorar as novas palavras que aprendeu em português e ainda se desculpou por ainda não dominar o idioma.